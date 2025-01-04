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В декабре прошлого года поисковики в Башкирии нашли мертвыми троих пропавших жителей

В декабре прошлого года поисковики в Башкирии нашли мертвыми троих пропавших жителей

19:38, 04 янв 2025

В последний месяц 2024-го года поисковики "ЛизаАлерт" в Башкирии получили почти сотню тревожных сигналов. Девяносто пять человек пропали без вести — такова суровая реальность декабря в республике.

Большинству историй суждено было закончиться счастливо: 77 потерявшихся вернулись домой живыми и невредимыми. Но у этой статистики есть и тёмная сторона — трое пропавших были найдены мёртвыми.

Сейчас на счету поисковиков остаются 12 незакрытых дел. Волонтёры продолжают прочёсывать местность, развешивать ориентировки и проверять каждую крупицу информации о возможном местонахождении пропавших.

По трём заявкам информация о пропаже не подтвердилась, уточнили в поисковом отряде.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: "ЛизаАлерт Башкортостан"
Теги: поиск
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