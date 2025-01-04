В Башкирии сотрудники ДПС спасли застрявшую в снегу семью с детьми

20:08, 04 янв 2025

Семейная поездка на лыжную базу в Башкирии чуть не обернулась новогодним приключением — навигатор подвёл, а природа подстроила ловушку.

Всё случилось под занавес 2024-го. На трассе М-5 "Урал" инспекторы ДПС заметили отчаянно голосующую женщину. Оказалось, её муж и двое детей застряли возле села Кандрыкуль.

Герои в погонах Ильнар Газимов и Ильдар Фарукшин не растерялись. "Лада Веста", застрявшая в сугробе, не поддавалась попыткам владельца вызволить её самостоятельно. Но на помощь пришёл проезжавший мимо УАЗ "Фермер" — с помощью буксировочного троса семейное авто удалось вытащить на дорогу.

Спасённая семья не осталась в долгу — рассыпалась в благодарностях не только на месте, но и в соцсетях. А главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов напомнил: помощь на дороге — это приоритет для его подчинённых.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ