В Туймазах пламя с KIA Rio перекинулось на жилой дом
20:27, 04 янв 2025
Экстренный вызов поступил из микрорайона Агиртамак города Туймазы. Местные жители сообщили о возгорании, которое началось с автомобиля и сразу же распространилось на близлежащие постройки.
К моменту прибытия спасателей картина была угрожающей: в огне оказались гараж и автомобиль Kia Rio. Пламя успело добраться до жилого дома, который делил общую крышу с гаражным помещением.
Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС удалось быстро локализовать возгорание.
В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, который установит причины возникновения пожара.
- Ранее 35 тонн сена сгорело в хозяйстве Чекмагушевского района Башкирии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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