В Туймазах пламя с KIA Rio перекинулось на жилой дом

20:27, 04 янв 2025

Экстренный вызов поступил из микрорайона Агиртамак города Туймазы. Местные жители сообщили о возгорании, которое началось с автомобиля и сразу же распространилось на близлежащие постройки.

К моменту прибытия спасателей картина была угрожающей: в огне оказались гараж и автомобиль Kia Rio. Пламя успело добраться до жилого дома, который делил общую крышу с гаражным помещением.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС удалось быстро локализовать возгорание.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, который установит причины возникновения пожара.

Ранее 35 тонн сена сгорело в хозяйстве Чекмагушевского района Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ