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Житель Уфы упал в подвал и 4 часа звал на помощь

Житель Уфы упал в подвал и 4 часа звал на помощь

12:06, 05 янв 2025

В ночь на 5 января житель Уфы попал в настоящую западню. 37-летний мужчина возвращался домой по улице Богдана Хмельницкого, когда случилось непредвиденное — он поскользнулся на обледенелой лестнице и рухнул прямо в подвальный приямок, сообщает портал "Происшествия в Уфе".

Ситуация осложнилась тем, что при падении его нога намертво застряла между металлическими прутьями. В ловушке мужчина провёл целых четыре часа, отчаянно пытаясь докричаться до помощи. Спасение пришло только под утро — случайный прохожий услышал крики и тут же вызвал спасателей.

Прибывшая команда Управления гражданской защиты Уфы оперативно освободила пострадавшего из металлического капкана.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Теги: Уфа несчастный случай
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