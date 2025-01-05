Школьник-экстремал заблудился на склоне в Белорецком районе Башкирии
12:13, 05 янв 2025
16-летний турист решил показать характер и в одиночку спуститься с горы 3-я Малиновая в Белорецком районе Башкирии. Не послушав отца, школьник рванул вперед по заснеженному склону, но что-то пошло не так — свернул не туда, сообщает портал "Новости Белорецка", ссылаясь на информацию Госкомитета РБ по ЧС.
Пока взрослые били тревогу и на место уже мчались спасатели Госкомитета РБ по ЧС, юный экстремал, видимо, понял, что дал маху. В итоге сам выбрался на тропинку, ведущую к деревне Отнурок. Медики осмотрели подростка — жив-здоров, даже царапины нет.
- Ранее житель Нуримановского района Башкирии пытался ночью переплыть реку.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
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