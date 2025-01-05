В Белорецком районе Башкирии мужчина погиб при пожаре в бытовке
12:25, 05 янв 2025
Страшная трагедия разыгралась в селе Зигаза Белорецкого района Башкирии. Вагончик-бытовка вспыхнул как спичка — внутри находился 55-летний мужчина. Шансов выбраться у него практически не было, сообщает портал "Новости Белорецка на сегодня свежие", ссылаясь на информацию МЧС по РБ.
На место оперативно прибыли спасатели МЧС и местные добровольцы-пожарные. Огонь охватил 15 квадратов помещения. Когда пламя удалось потушить, внутри обнаружили тело погибшего.
Сейчас на месте работают дознаватели МЧС и следователи — они выясняют, что привело к трагедии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
- Ранее в Туймазах пламя с KIA Rio перекинулось на жилой дом.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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