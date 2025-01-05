В Стерлитамаке собутыльник изуродовал друга «розочкой» из бокала
12:48, 05 янв 2025
Новогодняя попойка в Стерлитамаке закончилась кровавой разборкой. Один из участников застолья решил «украсить» лицо своего товарища узором из осколков — разбил фужер и начал махать "розочкой", сообщает портал «Подслушано Стерлитамак».
Всё началось как обычно — два приятеля отмечали первое января. Но градус беседы постепенно рос, и вскоре словесная перепалка переросла в мордобой. В ход пошла «народная классика» — самодельное оружие из разбитого бокала.
Пострадавшего с рассечённым лицом увезли на скорой. Уже из больницы он написал заявление в полицию в полицию. Теперь буйному собутыльнику светит уголовка.
- Ранее в Башкирии житель Салавата изувечил своего собутыльника молотком.
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Автор: Семен Подгорный
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