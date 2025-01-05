В Стерлитамаке собутыльник изуродовал друга «розочкой» из бокала

12:48, 05 янв 2025

Новогодняя попойка в Стерлитамаке закончилась кровавой разборкой. Один из участников застолья решил «украсить» лицо своего товарища узором из осколков — разбил фужер и начал махать "розочкой", сообщает портал «Подслушано Стерлитамак».

Всё началось как обычно — два приятеля отмечали первое января. Но градус беседы постепенно рос, и вскоре словесная перепалка переросла в мордобой. В ход пошла «народная классика» — самодельное оружие из разбитого бокала.

Пострадавшего с рассечённым лицом увезли на скорой. Уже из больницы он написал заявление в полицию в полицию. Теперь буйному собутыльнику светит уголовка.

Ранее в Башкирии житель Салавата изувечил своего собутыльника молотком.

Автор: Семен Подгорный