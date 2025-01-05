Пожар унёс жизнь мужчины в Белокатайском районе Башкирии
16:41, 05 янв 2025
В Белокатайском районе Башкирии пожарные наткнулись на труп при разборе сгоревшего дома. Трагедия случилась в селе Верхний Искуш.
Тревожный вызов поступил спасателям ранним утром — в деревне полыхал деревянный дом. Огнеборцы быстро справились с пламенем, которое успело уничтожить 20 квадратов жилья, сообщает портал "Новобелокатай новости", ссылаясь на информацию МЧС по РБ.
При проливке конструкций пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Следователи уже работают на месте — выясняют причины возгорания и устанавливают личность жертвы.
- Ранее в Белорецком районе Башкирии мужчина погиб при пожаре в бытовке.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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