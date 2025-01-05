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В Салавате неизвестные разнесли новогодние декорации

В Салавате неизвестные разнесли новогодние декорации

16:46, 05 янв 2025

Салават накрыла волна вандализма — неизвестные разгромили главный новогодний городок. Мэр города Альберт Муталов лично сообщил об инциденте в социальных сетях.

Вандалы не церемонились: досталось и праздничной иллюминации, и системе управления центральной аркой, сообщает портал "Новости Салавата вконтакте". Особенно пострадали декоративные кони — любимая фотозона горожан. Починка влетит в копеечку, а деньги могли бы направить на более важные городские нужды.

"Каждый год мы стараемся создать для горожан праздничное настроение, а получаем вот такое... Обидно", — не скрывает эмоций градоначальник.

Он призвал земляков беречь то, что делается для их комфорта и красоты города.

  • Ранее мы писали о том, что Чишминский район Башкирии останется без новогоднего городка из-за действий вандалов.
В Башкирии житель Салавата изувечил своего собутыльника молотком

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Альберта Муталова
Теги: Салават вандализм
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