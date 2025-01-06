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В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины

В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины

12:43, 06 янв 2025

В деревне Кутлугуза под завалами сгоревшего дома пожарные обнаружили тело 47-летнего мужчины. По предварительным данным — хозяина жилища.

Тревожный сигнал о пожаре поступил из Гафурийского района Башкирии. Огонь охватил старый бревенчатый дом. На место срочно выехали местные добровольцы-пожарные и спасатели МЧС, сообщает портал «Подслушано Красноусольский».

Во время разбора завалов спасатели наткнулись на страшную находку — тело погибшего мужчины. Сейчас дознаватели МЧС пытаются выяснить, что привело к трагедии.

Эксперты констатируют — подобные трагедии случаются из-за элементарного разгильдяйства: старой проводки, неисправных печей и забытых включенных электроприборов. Спасатели в который раз просят людей внимательнее следить за состоянием проводки и печей в своих домах.

  • Ранее пожар унёс жизнь мужчины в Белокатайском районе Башкирии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Гафурийский район пожар
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