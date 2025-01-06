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В центре Уфы произошла массовая драка с битами и стаканами

В центре Уфы произошла массовая драка с битами и стаканами

19:36, 06 янв 2025

Жаркая ночь выдалась в столице Башкирии. На улице Коммунистической собралась толпа разгорячённых мужчин — и понеслось. Десятки участников конфликта решили выяснить отношения по-мужски, устроив массовое побоище прямо в центре города.

После драки бойцы спешно разъехались на своих автомобилях, а вдогонку им полетели биты и стаканы. Всё произошло настолько быстро, что очевидцы едва успели заснять финал этого экшена.

Теперь полицейские разбираются, что стало причиной ночной заварушки. На месте работают оперативники.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа драка
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