В центре Уфы произошла массовая драка с битами и стаканами
19:36, 06 янв 2025
Жаркая ночь выдалась в столице Башкирии. На улице Коммунистической собралась толпа разгорячённых мужчин — и понеслось. Десятки участников конфликта решили выяснить отношения по-мужски, устроив массовое побоище прямо в центре города.
После драки бойцы спешно разъехались на своих автомобилях, а вдогонку им полетели биты и стаканы. Всё произошло настолько быстро, что очевидцы едва успели заснять финал этого экшена.
Теперь полицейские разбираются, что стало причиной ночной заварушки. На месте работают оперативники.
- Ранее в Стерлитамаке собутыльник изуродовал друга «розочкой» из бокала.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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