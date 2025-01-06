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Экстремальное садоводство: трехлетний уфимец застрял в детской лопатке

Экстремальное садоводство: трехлетний уфимец застрял в детской лопатке

22:38, 06 янв 2025

В Уфе любопытный малыш умудрился превратить садовый инвентарь в ловушку. Трехлетний исследователь застрял ногой в ручке детской лопатки.

Мама юного экспериментатора сначала пыталась справиться своими силами, но операция по освобождению застрявшей конечности зашла в тупик. Пришлось вызывать профессионалов из Управления гражданской защиты города.

Спасатели прибыли на место и за три минуты решили проблему. Вооружившись слесарным инструментом, они перекусили ручку лопатки.

К счастью, приключение обошлось без травм — медицинская помощь малышу не потребовалась.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа несчастный случай
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