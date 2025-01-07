В Чишминском районе Башкирии пожарные спасли магазин от полного уничтожения
12:44, 07 янв 2025
В ночь на Рождество магазин в селе Енгалышево в Чишминском районе Башкирии чуть не превратился в пепелище. Спасатели примчались вовремя — загорелась проводка в торговой точке на улице Манаева, сообщает портал "Подслушано Чишмы в контакте", ссылаясь на информацию МЧС по РБ.
Огонь успел наделать делов внутри кирпичного здания — повредил имущество на семи квадратах. Но разгуляться пламени не дали — пожарные МЧС и республиканские спасатели действовали слаженно. Сработали оперативно, магазин площадью 300 квадратных метров удалось отстоять.
Что стало причиной ЧП? По первым данным — короткое замыкание. Электрика подвела, проводка не выдержала.
- Ранее в Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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