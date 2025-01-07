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17-летний лихач дважды за день попался инспекторам ГАИ в Уфе - и оба раза без прав

17-летний лихач дважды за день попался инспекторам ГАИ в Уфе - и оба раза без прав

13:15, 07 янв 2025

Дерзкий подросток из Уфы решил поиграть в кошки-мышки с полицией - и дважды за день попался на нарушениях. Сначала парень гонял на «десятке» с левыми номерами по Шакше, а через пару часов его снова тормознули - уже на другой машине, сообщает портал "Происшествия в Уфе".

Первый раз школьника остановили на улице Гвардейской. Гаишники пробили номера на его ВАЗ-2110 - оказалось, что знаки липовые и давно сняты с учёта. Машину отправили на штрафстоянку, но нашего героя это не остановило.

Не прошло и дня, как его снова поймали - уже за рулём «Лады Гранта» на улице Советов. И снова без прав. Похоже, парень решил установить рекорд по нарушениям.

За езду без прав теперь придётся ответить по всей строгости закона - по статье 12.7 КоАП. А Гранту, как и предыдущую машину, отправили на штрафстоянку остывать.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа
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