Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе доставщик еды спас жизнь собаке, провалившейся в колодец

В Уфе доставщик еды спас жизнь собаке, провалившейся в колодец

14:35, 07 янв 2025

Новогоднее спасение четвероного произошло в Уфе. Курьер службы доставки случайно услышал жалобный лай, доносившийся из-под земли на улице Чапаева. Парень не смог проехать мимо и обнаружил заброшенный колодец, на дне которого оказался пёс, сообщили порталу "Свежие новости Уфы и Башкортостана" в столичной УГЗ.

Поняв, что в одиночку не справится со спасением животного, курьер сразу позвонил в ЕДДС. Спасатели прибыли на место с полным комплектом снаряжения и приступили к операции.

Достать хвостатого пленника с двухметровой глубины удалось достаточно быстро. После спасения собака была отпущена на волю.

Чтобы подобное больше не повторилось, спасатели тут же накрыли опасный колодец деревянным щитом. О проблемном объекте уведомили коммунальные службы города.

17-летний лихач дважды за день попался инспекторам ГАИ в Уфе - и оба раза без прав

Читайте также:

17-летний лихач дважды за день попался инспекторам ГАИ в Уфе - и оба раза без прав
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа спасение
Читайте также

В Башкирии корова упала в заброшенный колодец
Происшествия в Башкирии
В Башкирии корова упала в заброшенный колодец
В Уфе спасатели вызволили любителя ночных купаний из реки
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели вызволили любителя ночных купаний из реки
В Башкирии мужчина споткнулся и упал колодец
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина споткнулся и упал колодец
В Башкирии из колодца достали труп женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из колодца достали труп женщины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok