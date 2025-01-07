В Уфе доставщик еды спас жизнь собаке, провалившейся в колодец

14:35, 07 янв 2025

Новогоднее спасение четвероного произошло в Уфе. Курьер службы доставки случайно услышал жалобный лай, доносившийся из-под земли на улице Чапаева. Парень не смог проехать мимо и обнаружил заброшенный колодец, на дне которого оказался пёс, сообщили порталу "Свежие новости Уфы и Башкортостана" в столичной УГЗ.

Поняв, что в одиночку не справится со спасением животного, курьер сразу позвонил в ЕДДС. Спасатели прибыли на место с полным комплектом снаряжения и приступили к операции.

Достать хвостатого пленника с двухметровой глубины удалось достаточно быстро. После спасения собака была отпущена на волю.

Чтобы подобное больше не повторилось, спасатели тут же накрыли опасный колодец деревянным щитом. О проблемном объекте уведомили коммунальные службы города.

Ранее в Караидельском районе Башкирии из заснеженной деревни эвакуировали пенсионерку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы