В Башкирии мобильник едва не уничтожил дом парализованной женщины
16:19, 07 янв 2025
Утро 7 января в деревне Грибовка под Уфой началось не с праздничных колоколов, а с треска пламени. На втором этаже частного дома произошло возгорание — всему виной оказалась банальная зарядка для телефона, сообщили порталу "Новости Уфы" в Госкомитете РБ по ЧС.
На место срочно выехали спасатели. Главной задачей было вытащить из огненной ловушки парализованную женщину. Операция прошла успешно — погорельцу удалось избежать травм.
Пожарные быстро локализовали очаг возгорания, не дав огню распространиться по всему каркасному строению. На месте ЧП уже работает специалист республиканского Госкомитета — будет разбираться, как не допустить повторения огненного сценария.
- Ранее в Чишминском районе Башкирии пожарные спасли магазин от полного уничтожения.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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