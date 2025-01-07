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В Башкирии мобильник едва не уничтожил дом парализованной женщины

В Башкирии мобильник едва не уничтожил дом парализованной женщины

16:19, 07 янв 2025

Утро 7 января в деревне Грибовка под Уфой началось не с праздничных колоколов, а с треска пламени. На втором этаже частного дома произошло возгорание — всему виной оказалась банальная зарядка для телефона, сообщили порталу "Новости Уфы" в Госкомитете РБ по ЧС.

На место срочно выехали спасатели. Главной задачей было вытащить из огненной ловушки парализованную женщину. Операция прошла успешно — погорельцу удалось избежать травм.

Пожарные быстро локализовали очаг возгорания, не дав огню распространиться по всему каркасному строению. На месте ЧП уже работает специалист республиканского Госкомитета — будет разбираться, как не допустить повторения огненного сценария.

Целый посёлок под Уфой погрузился во тьму: сгорела электроподстанция

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Уфимский район пожар
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