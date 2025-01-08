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В Стерлитамаке загорелся банный комплекс

В Стерлитамаке загорелся банный комплекс

13:43, 08 янв 2025

В Стерлитамаке загорелся популярный банный комплекс "Царь-баня". Пламя охватило сразу несколько парилок под общей крышей на Оренбургском тракте.

На место ЧП прибыли 19 огнеборцев на пяти спецмашинах. Пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль — огонь удалось локализовать и не дать ему распространиться дальше.

К счастью, никто из посетителей и персонала не пострадал. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет, что стало причиной внезапного пожара в элитном банном комплексе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак пожар
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