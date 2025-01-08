В Стерлитамаке загорелся банный комплекс
13:43, 08 янв 2025
В Стерлитамаке загорелся популярный банный комплекс "Царь-баня". Пламя охватило сразу несколько парилок под общей крышей на Оренбургском тракте.
На место ЧП прибыли 19 огнеборцев на пяти спецмашинах. Пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль — огонь удалось локализовать и не дать ему распространиться дальше.
К счастью, никто из посетителей и персонала не пострадал. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет, что стало причиной внезапного пожара в элитном банном комплексе.
- Ранее в Башкирии мобильник едва не уничтожил дом парализованной женщины.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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