В Стерлитамаке загорелся банный комплекс

13:43, 08 янв 2025

В Стерлитамаке загорелся популярный банный комплекс "Царь-баня". Пламя охватило сразу несколько парилок под общей крышей на Оренбургском тракте.

На место ЧП прибыли 19 огнеборцев на пяти спецмашинах. Пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль — огонь удалось локализовать и не дать ему распространиться дальше.

К счастью, никто из посетителей и персонала не пострадал. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет, что стало причиной внезапного пожара в элитном банном комплексе.

Ранее в Башкирии мобильник едва не уничтожил дом парализованной женщины.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ