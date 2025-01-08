Шесть смертей за восемь дней: в Башкирии участились пожары
17:01, 08 янв 2025
Жуткую статистику раскрыли в Башкирии — новый год начался с серии трагических пожаров. Только за восемь дней января огонь унёс жизни шести человек.
По данным, которые предоставили нам источники в МЧС, пламя охватило шесть районов республики. Погибшие — в Белорецком, Белокатайском, Гафурийском, Дуванском, Караидельском и Уфимском районах.
Всего с начала года спасатели выезжали на тушение 102 раза. Три человека чудом остались живы, но получили травмы разной степени тяжести.
- Ранее в Стерлитамаке загорелся банный комплекс.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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