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Шесть смертей за восемь дней: в Башкирии участились пожары

Шесть смертей за восемь дней: в Башкирии участились пожары

17:01, 08 янв 2025

Жуткую статистику раскрыли в Башкирии — новый год начался с серии трагических пожаров. Только за восемь дней января огонь унёс жизни шести человек.

По данным, которые предоставили нам источники в МЧС, пламя охватило шесть районов республики. Погибшие — в Белорецком, Белокатайском, Гафурийском, Дуванском, Караидельском и Уфимском районах.

Всего с начала года спасатели выезжали на тушение 102 раза. Три человека чудом остались живы, но получили травмы разной степени тяжести.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: происшествия пожар
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