Непогода остановила движение на трассе Уфа-Оренбург
21:56, 08 янв 2025
Метель обрушилась на Башкирию — власти экстренно перекрыли больше 100 километров федеральной трассы. С пяти вечера на участке от Уфы до Стерлитамака запрещено движение всего транспорта, кроме личных авто.
Водители автобусов, маршруток и дальнобойщики вынуждены пережидать непогоду — на дороге настоящий коллапс. Снег и шквалистый ветер превратили трассу в непроходимый участок с нулевой видимостью.
МЧС Башкирии держит ситуацию на контроле. По прогнозам спасателей, движение возобновится в полночь, если погода не преподнесёт новых сюрпризов.
Автор: Семен Подгорный
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