Непогода остановила движение на трассе Уфа-Оренбург

21:56, 08 янв 2025

Метель обрушилась на Башкирию — власти экстренно перекрыли больше 100 километров федеральной трассы. С пяти вечера на участке от Уфы до Стерлитамака запрещено движение всего транспорта, кроме личных авто.

Водители автобусов, маршруток и дальнобойщики вынуждены пережидать непогоду — на дороге настоящий коллапс. Снег и шквалистый ветер превратили трассу в непроходимый участок с нулевой видимостью.

МЧС Башкирии держит ситуацию на контроле. По прогнозам спасателей, движение возобновится в полночь, если погода не преподнесёт новых сюрпризов.

Автор: Семен Подгорный