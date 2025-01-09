В Уфе пьяный гонщик на Skoda Yeti устроил «перевертыш»

09:56, 09 янв 2025

Очередной любитель ночных покатушек навеселе отличился в Уфе — водитель Skoda Yeti эффектно завершил поездку, врезавшись в столб. Финал предсказуем — машина кувырком, а сам герой вместе с пассажиркой отправился в больницу.

Всё случилось под утро 9 января на улице 50-летия Октября. 35-летний «пилот» кроссовера не справился с управлением и решил проверить на прочность информационный столб возле дома №34. После знакомства со столбом Skoda эффектно перевернулась.

В результате дорожного представления главный герой и его 27-летняя спутница оказались на больничных койках с травмами разной степени тяжести.

Как выяснилось позже, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения — алкотестер показал 1,735 мг/л паров этанола. Вишенкой на торте оказалось отсутствие водительских прав. Теперь горе-водителю придется отвечать по всей строгости закона за пьяную езду без прав.

Ранее на трассе в Башкирии две легковушки разбились всмятку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ