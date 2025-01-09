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Во время поиска пропавших подростков в Уфе нашли тела 5 утопленников

Во время поиска пропавших подростков в Уфе нашли тела 5 утопленников

11:04, 09 янв 2025

В ходе крупной поисковой операции пропавших в марте подростков спасатели сделали жуткие находки — пять тел утопленников. Такой информацией поделился и.о. начальника центрального поисково-спасательного отряда РБ Алексей Чипчев.

Поиски школьников превратились в настоящее испытание — спасатели каждый день прочёсывали территорию, несмотря на капризы погоды и кучи мусора в воде. Удача улыбнулась в дождливый день — спасатели заметили куртку одного из мальчиков. Тело нашли неподалёку, возможно, зацепившееся за подводные препятствия.

"Мы не теряли надежды найти второго парня рядом. Группа работала на пределе возможностей, но пока безрезультатно", — поделился Чипчев.

Операцию пришлось приостановить из-за ледостава. Но даже сейчас спасатели продолжают патрулировать берега на специальном судне с воздушной подушкой.

За время поисков команда спасателей обнаружила пять тел — кто-то числился в списках пропавших, кто-то свёл счёты с жизнью, а кто-то стал жертвой несчастного случая.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия поиск
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