В Башкирии мужчина не смог выбраться из горящего дома

11:11, 09 янв 2025

В деревне Амангильды в Абзелиловском районе Башкирии, случился пожар в частном доме.

На место прибыли спасатели МЧС и ДПК. Пламя успело распространиться на площадь в 48 квадратов. Когда огонь удалось потушить, в зале на полу спасатели обнаружили тело 57-летнего хозяина дома.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

Ранее жуткую статистику раскрыли в Башкирии — новый год начался с серии трагических пожаров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ