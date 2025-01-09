В Башкирии мужчина не смог выбраться из горящего дома
11:11, 09 янв 2025
В деревне Амангильды в Абзелиловском районе Башкирии, случился пожар в частном доме.
На место прибыли спасатели МЧС и ДПК. Пламя успело распространиться на площадь в 48 квадратов. Когда огонь удалось потушить, в зале на полу спасатели обнаружили тело 57-летнего хозяина дома.
Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.
- Ранее жуткую статистику раскрыли в Башкирии — новый год начался с серии трагических пожаров.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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