Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Башкирия оказалась в транспортной блокаде

Башкирия оказалась в транспортной блокаде

12:23, 09 янв 2025

Зимняя стихия внесла серьёзные коррективы в работу транспортной системы Башкирии. Данные онлайн-табло уфимского аэропорта показывают многочисленные задержки рейсов.

На земле остались пассажиры, планировавшие вылететь из Нового Уренгоя, Нижнекамска и Сургута. Также задерживаются самолёты из Москвы, Душанбе, Мирного, Омска, Салехарда и Талакана.

Не могут покинуть Уфу и те, кто собирался в столицу России или Минеральные Воды. Воздушная гавань работает в режиме ожидания улучшения погодных условий.

Начальник республиканской ГАИ Владимир Севастьянов информирует о вынужденных ограничениях на региональных трассах. Полностью перекрыто движение всех видов транспорта по маршруту Уфа – Бирск – Янаул. Ограничения действуют на участке от границы Уфимского и Благовещенского районов до Бураево (с 33 по 150 километр).

Дополнительные меры безопасности введены на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. На отрезке с 67 по 222 километр запрещено движение большегрузов и пассажирского транспорта. Ограничения затрагивают территории Архангельского и Белорецкого районов.

Непогода остановила движение на трассе Уфа-Оренбург

Читайте также:

Непогода остановила движение на трассе Уфа-Оренбург
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В одном из районов Башкирии ограничили движение транспорта
Общество в Башкирии
В одном из районов Башкирии ограничили движение транспорта
Движение грузовиков и автобусов ограничено в 10 районах Башкирии
Происшествия в Башкирии
Движение грузовиков и автобусов ограничено в 10 районах Башкирии
В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения на движение грузовиков и автобусов
Общество в Башкирии
В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения на движение грузовиков и автобусов
Из-за метели рейс Минеральные Воды - Челябинск перенаправили в Уфу
Общество в Башкирии
Из-за метели рейс Минеральные Воды - Челябинск перенаправили в Уфу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok