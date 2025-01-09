Башкирия оказалась в транспортной блокаде

12:23, 09 янв 2025

Зимняя стихия внесла серьёзные коррективы в работу транспортной системы Башкирии. Данные онлайн-табло уфимского аэропорта показывают многочисленные задержки рейсов.

На земле остались пассажиры, планировавшие вылететь из Нового Уренгоя, Нижнекамска и Сургута. Также задерживаются самолёты из Москвы, Душанбе, Мирного, Омска, Салехарда и Талакана.

Не могут покинуть Уфу и те, кто собирался в столицу России или Минеральные Воды. Воздушная гавань работает в режиме ожидания улучшения погодных условий.

Начальник республиканской ГАИ Владимир Севастьянов информирует о вынужденных ограничениях на региональных трассах. Полностью перекрыто движение всех видов транспорта по маршруту Уфа – Бирск – Янаул. Ограничения действуют на участке от границы Уфимского и Благовещенского районов до Бураево (с 33 по 150 километр).

Дополнительные меры безопасности введены на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. На отрезке с 67 по 222 километр запрещено движение большегрузов и пассажирского транспорта. Ограничения затрагивают территории Архангельского и Белорецкого районов.

Автор: Семен Подгорный