Житель Уфы лишился крупной суммы при покупке билетов на концерт

14:38, 09 янв 2025

Романтик из Уфы попал на 120 тысяч рублей, пытаясь впечатлить девушку билетами на концерт. 26-летний уфимец решил пригласить новую подругу на концерт, но вместо романтического вечера остался с пустым кошельком.

На популярной торговой площадке наш герой нашёл заманчивое предложение — билеты на выступление топовой группы. Не думая дважды, он перевёл больше 120 тысяч рублей неизвестному продавцу. Спойлер: билетов он так и не увидел.

Когда до парня дошло, что его развели он обратился в полицию. Там уже давно знакомы с такими схемами и дали пять железных советов, как не попасться на удочку мошенников:

Не ведитесь на подозрительно низкие цены

Держитесь подальше от предоплат на левые карты

Проверяйте цены у разных продавцов

Не поддавайтесь на прессинг "купи сейчас или никогда"

Сомневаетесь? Лучше пройдите мимо.

Ранее пенсионерка из Нефтекамска едва не сожгла банкомат по просьбе мошенников.

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Автор: Семен Подгорный