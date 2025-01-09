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В Башкирии в новогодние праздники произошли два случая поножовщины в семьях

В Башкирии в новогодние праздники произошли два случая поножовщины в семьях

19:04, 09 янв 2025

Праздничное веселье в Башкирии для двух семей обернулось больничной койкой. В первый день года в селе Инзер супружеская ссора переросла в криминал — муж всадил нож в спину своей благоверной. Женщину экстренно доставили в районную больницу.

Не успели медики забыть первый случай, как через четыре дня привезли новую жертву семейных страстей. На этот раз в селе Буганак дама решила выяснить отношения с сожителем при помощи холодного оружия — и отправила мужчину в больницу с располосованным животом.

Оба любителя острых ощущений уже во всём сознались. Теперь им грозит уголовная статья за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В Кармаскалинском районе Башкирии семейные посиделки переросли в поножовщину

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия поножовщина
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