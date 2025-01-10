В Абзелиловском районе Башкирии разыскивают пенсионерку, нуждающуюся в медпомощи
09:26, 10 янв 2025
Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» организовал поиски 68-летней жительницы села Аскарово Абзелиловского района. Зульхиза Харисова (Мухаметова) покинула свой дом 8 января. С того момента сведений о её местонахождении не поступало.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. Волонтёры активно ведут поисковые мероприятия в Абзелиловском районе.
Приметы пропавшей
Женщина среднего телосложения, ростом 157 сантиметров. У неё короткие черные волосы и карие глаза. В день исчезновения была замечена в светло-сером плаще, темно-синей вязаной шапке и черных дутышах.
Поисковики призывают граждан сообщать любые сведения о местонахождении пропавшей. Связаться с отрядом можно по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или экстренному номеру 112.
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