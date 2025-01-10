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В Абзелиловском районе Башкирии разыскивают пенсионерку, нуждающуюся в медпомощи

В Абзелиловском районе Башкирии разыскивают пенсионерку, нуждающуюся в медпомощи

09:26, 10 янв 2025

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» организовал поиски 68-летней жительницы села Аскарово Абзелиловского района. Зульхиза Харисова (Мухаметова) покинула свой дом 8 января. С того момента сведений о её местонахождении не поступало.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. Волонтёры активно ведут поисковые мероприятия в Абзелиловском районе.

Приметы пропавшей

Женщина среднего телосложения, ростом 157 сантиметров. У неё короткие черные волосы и карие глаза. В день исчезновения была замечена в светло-сером плаще, темно-синей вязаной шапке и черных дутышах.

Поисковики призывают граждан сообщать любые сведения о местонахождении пропавшей. Связаться с отрядом можно по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или экстренному номеру 112.

  • Ранее во время поиска пропавших подростков в Уфе нашли тела 5 утопленников.
В Абзелиловском районе Башкирии мужчина не смог выбраться из горящего дома

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район происшествия поиск
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