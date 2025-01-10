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В Башкирии после непогоды сняли все ограничения на автодорогах

В Башкирии после непогоды сняли все ограничения на автодорогах

09:41, 10 янв 2025

В восемь утра пятницы транспортное сообщение в Башкирии полностью восстановлено. Республиканское управление МЧС сообщило об отмене всех ограничений, действовавших с 9 января из-за метели.

Снежная стихия парализовала движение на семи крупных трассах региона. Среди них оказались федеральная трасса М-5 "Урал" от Уфы до границы с Челябинской областью и важные региональные дороги, связывающие Нефтекамск, Белебей, Бирск и Белорецк.

За минувшие сутки ограничения вводились 17 раз на 12 дорогах. Где-то перекрывали движение полностью, где-то частично ограничивали проезд на отдельных участках.

Ночная смена выдалась горячей для башкирских спасателей. Им пришлось вызволять пять человек на трассах М-5, М-7 и дороге Уфа — Инзер — Белорецк. Водители съехали в кювет, попали в ДТП и могли замерзнуть.

Синоптики предупреждают - расслабляться рано. Сегодня в республике продолжится мокрый снег, ожидается гололед. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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