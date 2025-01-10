В Башкирии пенсионер на Kia отправил двух детей в больницу
10:18, 10 янв 2025
Авария на Бирском тракте в Башкирии — 73-летний водитель KIA Rio не вписался в поворот и влетел в встречную KIA Soul. В легковушке деда ехали женщина и двое школьников, сообщает ГАИ по Уфе.
ДТП случилось утром 9 января — пожилой мужчина ехал по трассе в сторону Чекмагушевской. Машину занесло прямо под встречку.
В отделении скорой помощи оказались пассажиры Rio: 44-летняя женщина и двое детей 9 и 12 лет. К счастью, травмы оказались не тяжёлыми — после осмотра врачей всех отпустили домой.
Инспекторы ГАИ начали проверку.
- Ранее в Уфе пьяный гонщик на Skoda Yeti устроил «перевертыш».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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