В Башкирии пенсионер на Kia отправил двух детей в больницу

10:18, 10 янв 2025

Авария на Бирском тракте в Башкирии — 73-летний водитель KIA Rio не вписался в поворот и влетел в встречную KIA Soul. В легковушке деда ехали женщина и двое школьников, сообщает ГАИ по Уфе.

ДТП случилось утром 9 января — пожилой мужчина ехал по трассе в сторону Чекмагушевской. Машину занесло прямо под встречку.

В отделении скорой помощи оказались пассажиры Rio: 44-летняя женщина и двое детей 9 и 12 лет. К счастью, травмы оказались не тяжёлыми — после осмотра врачей всех отпустили домой.

Инспекторы ГАИ начали проверку.

Ранее в Уфе пьяный гонщик на Skoda Yeti устроил «перевертыш».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе