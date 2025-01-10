Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пенсионер на Kia отправил двух детей в больницу

В Башкирии пенсионер на Kia отправил двух детей в больницу

10:18, 10 янв 2025

Авария на Бирском тракте в Башкирии — 73-летний водитель KIA Rio не вписался в поворот и влетел в встречную KIA Soul. В легковушке деда ехали женщина и двое школьников, сообщает ГАИ по Уфе.

ДТП случилось утром 9 января — пожилой мужчина ехал по трассе в сторону Чекмагушевской. Машину занесло прямо под встречку.

В отделении скорой помощи оказались пассажиры Rio: 44-летняя женщина и двое детей 9 и 12 лет. К счастью, травмы оказались не тяжёлыми — после осмотра врачей всех отпустили домой.

Инспекторы ГАИ начали проверку.

В Уфе новогодние елки меняют на мандарины

Читайте также:

В Уфе новогодние елки меняют на мандарины
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа происшествия аварии
Читайте также

Ужасная авария в Караидельском районе Башкирии: погибли двое маленьких детей
Происшествия в Башкирии
Ужасная авария в Караидельском районе Башкирии: погибли двое маленьких детей
В Башкирии в страшной аварии погиб человек, 5 получили травмы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшной аварии погиб человек, 5 получили травмы
В Буздякском районе Башкирии водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с «Рено»
Происшествия в Башкирии
В Буздякском районе Башкирии водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с «Рено»
Смертельное ДТП на Бирском тракте в Башкирии: Volkswagen Polo столкнулся с самосвалом
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП на Бирском тракте в Башкирии: Volkswagen Polo столкнулся с самосвалом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok