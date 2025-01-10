81 погибший за год: в Башкирии подсчитали смерти на воде

11:16, 10 янв 2025

В республике зафиксировали снижение числа происшествий на воде. Если в 2023 году их было 119, то в 2024 году – 80. Однако статистика погибших остается тревожной: 81 человек не вернулся домой с водоемов, среди них девять детей.

Основная причина трагедий – купание в неположенных местах. 35 человек решили искупаться там, где это делать категорически запрещено. Еще 20 жителей республики случайно упали в воду.

Любителей порыбачить тоже настигла беда – шесть человек погибли во время рыбалки. Столько же не смогли выбраться после ухода под лед. Пять жизней унесли аварии с маломерными судами.

Самую печальную статистику показало купание в нетрезвом виде. 45 человек зашли в воду под воздействием алкоголя и не смогли выбраться на берег.

Все девять погибших детей оказались у воды без контроля взрослых. В сравнении с 2023 годом, когда погибло 117 человек, общее число жертв немного снизилось.

Ранее в Аургазинском районе Башкирии пенсионер утонул на глазах у школьников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС