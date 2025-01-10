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В Башкирии найдены мертвыми более 60 пропавших людей

В Башкирии найдены мертвыми более 60 пропавших людей

21:18, 10 янв 2025

За минувший 2024 год волонтёры "ЛизаАлерт" в Башкирии получили почти тысячу тревожных сигналов о пропавших людях. Большинство историй закончились счастливо — 663 человека вернулись домой живыми.

Поисковики не сидели сложа руки: 333 раза искали через соцсети и чаты, 130 раз выезжали мобильными группами, а в 81 случае разворачивали полноценные поисковые операции со штабом на месте.

Но не все истории заканчиваются хеппи-эндом — 62 человека нашли погибшими. Ещё 68 жителей республики до сих пор числятся в списках пропавших, их ищут днём и ночью.

В декабре прошлого года поисковики в Башкирии нашли мертвыми троих пропавших жителей

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Автор: Семен Подгорный
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»
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