В Башкирии найдены мертвыми более 60 пропавших людей
21:18, 10 янв 2025
За минувший 2024 год волонтёры "ЛизаАлерт" в Башкирии получили почти тысячу тревожных сигналов о пропавших людях. Большинство историй закончились счастливо — 663 человека вернулись домой живыми.
Поисковики не сидели сложа руки: 333 раза искали через соцсети и чаты, 130 раз выезжали мобильными группами, а в 81 случае разворачивали полноценные поисковые операции со штабом на месте.
Но не все истории заканчиваются хеппи-эндом — 62 человека нашли погибшими. Ещё 68 жителей республики до сих пор числятся в списках пропавших, их ищут днём и ночью.
Автор: Семен Подгорный
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»
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