9441 пожар произошел в Башкирии в 2024 году

21:55, 10 янв 2025

Цифры говорят сами за себя: 9441 пожар за год. Если сравнивать с прошлым годом — тогда горело на 1220 раз чаще.

Самое страшное — погибшие. 216 человек не смогли выбраться из огня. Среди них — 13 детей. Хотя общее число жертв меньше прошлогоднего на 22 человека, каждая смерть — это трагедия.

Травмы получили 238 башкортостанцев — от ожогов до отравлений дымом. Это на пять человек больше, чем годом ранее.

Несмотря на это, спасатели вытащили из огня 1331 человека. Это те, кто мог пополнить печальную статистику, но остался жив благодаря профессионализму пожарных.

Ранее Newsbash писало о том, что за год поисковый отряд ЛизаАлерт в Башкирии принял 996 заявок о пропавших: 663 человека спасены и вернулись к семьям, но 62 найдены погибшими. В поисках пропавших волонтёры провели 81 масштабную операцию со штабом, 130 выездов мобильных групп и 333 поиска через интернет — сейчас продолжаются поиски 68 человек.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ