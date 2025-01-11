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Пьяный полицейский сбил подростка в Караидельском районе Башкирии и скрылся с места ДТП

Пьяный полицейский сбил подростка в Караидельском районе Башкирии и скрылся с места ДТП

18:41, 11 янв 2025

ДТП произошло на улице Ленина в Караидели. 13-летний мальчик чистил снег и оказался под колёсами автомобиля.

Всё произошло около восьми утра. У подростка сломалась лопата, и он присел на обочину починить её. В этот момент из-за спины на него на огромной скорости налетел автомобиль. Водитель даже не остановился - просто умчался дальше по улице Ленина.

Мальчика с переломом бедра экстренно доставили в 17-ю детскую больницу Уфы. Сейчас врачи готовят его к операции.

МВД Башкирии уже начало служебную проверку. Выяснилось - за рулём был их же сотрудник из отдела МВД по Караидельскому району. В ведомстве заявили однозначно: полицейского уволят "по отрицательным основаниям".

Местные жители утверждают, что в момент ДТП водитель был сильно пьян. Некоторые даже предполагают, что он мог находиться под воздействием запрещенных веществ.

Ранее в первый день 2025 года в Сибае водитель Renault Duster потерял управление и протаранил частное домовладение, по пути сбив дерево — сам автомобилист не пострадал, но четверо его пассажиров получили различные травмы.

В Караидельском районе Башкирии из заснеженной деревни эвакуировали пенсионерку

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Караидельский район происшествия ДТП
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