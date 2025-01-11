В Уфе женщина обокрала потерявшего сознание мужчину

21:38, 11 янв 2025

Прилично одетая женщина украла телефон у мужчины, потерявшего сознание на улице в Уфе. Об этом в субботу, 11 января, сообщил телеграм-канал Мэш Батащ.

Камеры наблюдения в уфимском микрорайоне Инорс запечатлели шокирующий случай. На улице Валерия Лесунова, 6 женщина совершила преступление, которое местные жители назвали бесчеловечным.

На кадрах видно, как прохожему становится плохо прямо посреди улицы. В этот момент мимо проходит опрятно одетая женщина, которая совсем не похожа на преступницу.

Злоумышленница, заметив состояние мужчины, действует хладнокровно. Она аккуратно обходит жертву, незаметно забирает из его карманов гаджет и быстрым шагом удаляется с места происшествия.

Мужчина, которому с каждой секундой становилось хуже, даже не заметил пропажи телефона. Через несколько мгновений после кражи он упал на заснеженный тротуар.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь пострадавшему.

Ранее школьник из Мелеуза попался с чужой банковской картой — нашёл её на улице и успел закупиться продуктами на 2,5 тысячи, пока владелица не хватилась пропажи. Хотя родители подростка уже возместили ущерб, следователи всё равно возбудили уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео