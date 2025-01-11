В Иглинском районе Башкирии малыш с зажигалкой устроил пожар

21:50, 11 янв 2025

Трёхлетний ребёнок поджёг кровать в двухэтажном доме в Иглино - семью спас пожарный извещатель. Об этом в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Происшествие случилось на улице Молодежной. В двухэтажном доме находилась мать с тремя детьми. Младшему из них всего 3 года, старшим - 6 и 9 лет.

Трёхлетний малыш нашёл зажигалку и решил поиграть. В результате загорелся матрас на кровати.

Мать пыталась справиться с огнем самостоятельно, но пламя оказалось сильнее. Не теряя времени, женщина вывела детей на улицу и вызвала спасателей.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС Башкирии. Пожарные быстро справились с огнем - площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Никто не пострадал.

Большой трагедии удалось избежать благодаря пожарному извещателю. Устройство вовремя предупредило об опасности. Это позволило предотвратить серьёзные последствия.

В Башкирии за минувший год зафиксировано 9441 возгорание — на 1220 случаев меньше, чем годом ранее, при этом трагическая статистика указывает на 216 погибших, включая 13 детей, и 238 пострадавших от ожогов и дыма. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти 1331 человека, которые могли стать жертвами огненной стихии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ