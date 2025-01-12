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Башкирии разыскивают 17-летнюю Дарью Харитонову

Башкирии разыскивают 17-летнюю Дарью Харитонову

11:54, 12 янв 2025

17-летняя Дарья Харитонова пропала в Чишмах: рыжеволосая девушка ушла из дома и не вернулась. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили поисковики «Башрегионспаса».

Девушка пропала 11 января. В этот день она вышла из дома и с тех пор её местонахождение неизвестно.

К поискам подключились волонтеры "БашРегионСпаса". Особые приметы пропавшей: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение. Дарью легко узнать по необычной внешности — рыжим волосам и голубым глазам.

В день исчезновения девушка была полностью в чёрном: короткая куртка, джинсы, сапоги и шапка.

Поисковики просят всех, кто может обладать информацией о местонахождении Дарьи, сообщить по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112. Любые сведения могут помочь в поисках несовершеннолетней.

Ранее Newsbash писал о том, что в Башкирии пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи — 68-летняя Зульхиза Харисова ушла из дома в селе Аскарово 8 января в сером плаще и синей шапке, с тех пор её никто не видел. Поисковики «ЛизаАлерт» прочёсывают Абзелиловский район в поисках женщины ростом 157 см с короткими чёрными волосами и карими глазами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас), Vk
Теги: происшествия поиск
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