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Герой с топором: житель села в Башкирии вытащил детей из огня

Герой с топором: житель села в Башкирии вытащил детей из огня

12:23, 12 янв 2025

Житель Башкирии спас двух детей из горящей квартиры, взломав входную дверь топором после детских криков о помощи. Об этом сообщили в республиканском МЧС в субботу, 11 января.

Жительница села Краснохолмский Калтасинского района Башкирии, прогуливаясь вечером по населенному пункту, услышала детские крики о помощи и заметила отблески пламени в окнах многоквартирного дома.

Не растерявшись, она забежала в подъезд и позвала на помощь соседа. Мужчина схватил топор и бросился к горящей квартире.

В ней находились двое детей – трехлетний малыш и его девятилетний брат. Старший ребенок решил вскипятить воду, поставив пластиковый электрический чайник прямо на электрическую плитку. Пластик начал плавиться и загорелся.

По данным дознавателей МЧС России, мать детей отлучилась к соседке буквально на пять минут. Этого времени хватило, чтобы произошло непредвиденное.

Благодаря решительным действиям местного жителя, детей удалось спасти. Более того, мужчина самостоятельно справился с огнем до прибытия пожарных расчетов.

Медицинское обследование показало, что оба ребенка не пострадали и находятся в полном порядке.

Ранее 3-летний малыш в Иглино устроил пожар, играя с зажигалкой — загорелся матрас, но сработавший пожарный извещатель спас семью из четырёх человек. Пожарные оперативно потушили возгорание на площади 3 кв. метра в двухэтажном доме на улице Молодёжной, где находилась мать с тремя детьми — пострадавших нет.

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии матери, чей ребенок погиб в пожаре в Калтасинском районе

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия пожар
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