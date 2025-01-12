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В Уфе «буржуйка» убила пенсионера

В Уфе «буржуйка» убила пенсионера

13:09, 12 янв 2025

Пенсионер погиб при пожаре в частном доме Уфы из-за неправильно смонтированной печной трубы. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в МЧС по РБ.

Происшествие случилось в частном бревенчатом доме на улице Районной. Огонь охватил комнату площадью 5 квадратных метров, где проживал 64-летний мужчина.

Причиной возгорания стала самодельная отопительная система. Жилец оборудовал помещение печью-буржуйкой, выведя трубу прямо в окно. Очевидцы отмечали, что из трубы постоянно валил густой дым.

Ситуацию усугубило большое количество старых вещей в комнате. Захламленность помещения создала идеальные условия для распространения огня.

Специалисты МЧС России по Республике Башкортостан назвали предварительной причиной трагедии нарушение правил монтажа дымовой трубы. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа совместно с дознавателем МЧС.

Ранее в селе Краснохолмский местный житель, вооружившись топором, выбил дверь горящей квартиры и спас двух детей — трёхлетнего малыша и его девятилетнего брата, которые остались одни дома и устроили пожар, поставив пластиковый чайник на электроплиту. Пока мать отсутствовала "буквально пять минут", сельчанин не только эвакуировал детей, но и самостоятельно потушил возгорание до приезда пожарных — медики осмотрели спасённых ребят и подтвердили, что с ними всё в порядке.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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