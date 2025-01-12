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В Мелеузовском районе Башкирии двое собутыльников пытались угнать «Москвич»

В Мелеузовском районе Башкирии двое собутыльников пытались угнать «Москвич»

13:17, 12 янв 2025

Двое нетрезвых мужчин в Башкирии попытались угнать «Москвич», разбив стёкла и повредив приборную панель. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в МВД по РБ.

В Мелеузовском районе Башкирии местный житель обнаружил свой «Москвич 2141» с разбитыми стёклами и раскуроченной приборной панелью. 23-летний владелец сразу обратился в полицию.

Стражи порядка оперативно вышли на след злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей — 41-летний и 37-летний жители Мелеуза.

Приятели хорошенько выпили и решили покататься. Увидев припаркованный «Москвич», они, недолго думая, разбили стёкла автомобиля. Горе-угонщики попытались завести машину, соединив провода напрямую, но у них ничего не получилось.

Поняв, что затея провалилась, незадачливые автолюбители покинули место преступления. Позже они полностью признали свою вину. По данным пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Ранее 19-летний учащийся колледжа в Стерлитамаке угнал служебную "ВАЗ-2114", чтобы покататься, но врезался в столб и оставил в разбитой машине свой паспорт. Ранее судимого за кражи студента задержали — теперь ему грозит тюремный срок за угон автомобиля.

Суд продлил арест главе Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову

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Суд продлил арест главе Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия угон
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