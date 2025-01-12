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В Башкирии в ДТП погиб 18-летний танцор победивший рак

В Башкирии в ДТП погиб 18-летний танцор победивший рак

13:28, 12 янв 2025

18-летний танцор из Уфы разбился в ДТП после победы над онкологией — погиб на месте аварии, сообщает издание Уфановости.

Судьба оборвала жизнь талантливого танцора из Уфы в первые дни нового года. 18-летний Егор К., посвятивший 12 лет хореографическому искусству в ансамбле «Веселинка», погиб в автокатастрофе после долгожданной победы над раком.

Трагедия произошла 8 января на трассе возле села Охлебинино. Компания молодых людей возвращалась из загородного комплекса отдыха. На заснеженной дороге автомобиль потерял управление и вылетел в кювет.

Удар пришелся на правую сторону машины, где находился Егор. Дерево, в которое врезался автомобиль, сломалось и смяло переднюю часть транспортного средства. Спасти молодого человека не удалось — он погиб мгновенно.

Летом 2023 года у Егора наступила долгожданная ремиссия после трехлетней борьбы с онкологическим заболеванием. Все верили в его возвращение к полноценной жизни и творчеству.

На церемонию прощания пришли около двухсот человек — участники ансамбля «Веселинка», одногруппники и школьные друзья. Двое других участников той роковой поездки отделались незначительными травмами.

Ранее Newsbash писал о том, что на Бирском тракте пенсионер за рулём KIA Rio не справился с управлением и протаранил встречную KIA Soul — в его машине находились женщина и двое детей школьного возраста, которые получили незначительные травмы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: аварии происшествия
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