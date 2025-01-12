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На Павловском водохранилище в Башкирии снегоход и квадроцикл провалились под лед

На Павловском водохранилище в Башкирии снегоход и квадроцикл провалились под лед

20:38, 12 янв 2025

В Башкирии люди чудом спаслись после того, как снегоход и квадроцикл провалились под лед Павловского водохранилища. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщил председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Экстремальное происшествие случилось недалеко от деревни Байряшка, где под лед провалились водители сразу два транспортных средства - снегохода и квадроцикла.

К месту происшествия выдвинулись спасатели Караидельского района. Благодаря своевременной реакции и счастливому стечению обстоятельств, в инциденте никто не пострадал - все участники зимней прогулки смогли выбраться на безопасный лед.

Ранее шестеро экстремалов из Башкирии едва не погибли на Павловском водохранилище, когда их снегоход провалился под лёд — водителя спасли друзья, а пассажир успел спрыгнуть. Прибывшие на аэролодке спасатели МЧС доставили группу до берега и провели с ними профилактическую беседу о безопасности на льду.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Караидельский район происшествия Госкомитет РБ по ЧС
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