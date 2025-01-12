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В Салавате живодёры искалечили голубя

В Салавате живодёры искалечили голубя

22:36, 12 янв 2025

Живодёры изуродовали голубя в Салавате — птице отрезали крылья и хвост. Местный волонтёр Ирина приютила пострадавшую птицу.

Случай жестокого обращения с животными зафиксирован в башкирском Салавате. Неизвестные изуродовали сизого голубя, лишив его возможности летать. Птице отрезали крылья и хвост.

На искалеченную птицу обратили внимание местные жители. По оценке волонтёров, над голубем, вероятно, поработал некий "юный парикмахер", который варварски остриг оперение.

Судьба привела пострадавшего пернатого к волонтёру Ирине. За плечами у женщины — сотни спасённых птиц. Многие из её подопечных вернулись к свободной жизни, однако некоторые, ставшие инвалидами, нашли постоянный приют в её доме и теплицах на садовом участке.

Специалист по реабилитации пернатых дала свой прогноз: при правильном лечении хвостовое оперение восстановится через два месяца. А вот крылья придётся отращивать значительно дольше — на это потребуется минимум год.

Ранее двух редких орлов-могильников расстреляли неизвестные в Алексеевке под Уфой — одна птица погибла на месте, вторую спасли ветеринары. В полицию уже поступило заявление о нападении на краснокнижных хищников, которые находятся под особой защитой государства.

В Салавате простились с бойцом СВО Виталием Гудаком

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сообщество «Черный список Салават»
Теги: Салават происшествия
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