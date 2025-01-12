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В Уфе чат-бот помог поймать 17-летнего водителя без прав

В Уфе чат-бот помог поймать 17-летнего водителя без прав

23:31, 12 янв 2025

Бдительный уфимец сообщил в чат-бот ГИБДД о подростке за рулём ВАЗ-2110, нарушителя оперативно задержали. Об этом в воскресенье, 12 января в своем телеграм-канале сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Очередной любитель острых ощущений попался сотрудникам ГИБДД в Уфе. На этот раз за рулём отечественной легковушки оказался 17-летний студент, решивший прокатиться без водительских прав.

Примечательно, что юного нарушителя заметил неравнодушный горожанин. Он не поленился отправить сообщение в чат-бот госавтоинспекции, когда увидел подозрительную картину на улице Чудинова: за рулём ВАЗ-2110 находился явно несовершеннолетний водитель.

Информацию моментально передали ближайшим постам полиции, и машину удалось перехватить в кратчайшие сроки.

После задержания подозрения подтвердились - горе-водителем оказался 17-летний студент без права управления транспортным средством. На месте составили административный протокол.

Для справки: если вы стали свидетелем грубого нарушения ПДД или заметили нетрезвого водителя, сообщите об этом по телефону горячей линии МВД по РБ (347)279-32-92 или в telegram-чат @GIBDDRB_02bot.

Ранее в Мелеузе два подвыпивших товарища 41 и 37 лет попытались угнать "Москвич-2141", принадлежащий 23-летнему местному жителю — разбили стёкла и разворотили приборную панель, пытаясь завести машину напрямую. После неудачной попытки угона горе-автоугонщики скрылись, но были быстро пойманы полицией.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа происшествия гаи
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