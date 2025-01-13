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Житель Башкирии погиб, катаясь на тюбинге

Житель Башкирии погиб, катаясь на тюбинге

09:34, 13 янв 2025

Трагический инцидент произошёл в Альшеевском районе Башкирии. Молодой человек решил прокатиться на тюбинге, прикрепив его тросом к машине приятеля.

В какой-то момент водитель транспортного средства применил экстренное торможение, в результате чего тюбинг с пассажиром врезался в задний бампер автомобиля.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью - пострадавший скончался на месте происшествия. Погибшему было всего 20 лет.

Ранее в Белорецке семилетний турист из Уфимского района протаранил столб на "ватрушке" на стадионе "Металлург" и был доставлен в больницу с сотрясением мозга. Местные власти в очередной раз подчеркнули опасность зимних развлечений на территории спортивного объекта - под угрозой оказываются как сами катающиеся, так и случайные прохожие с тренирующимися спортсменами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Альшеевский район происшествия
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