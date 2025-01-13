Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

«Дорогое кино»: стоматолог из Башкирии отдал мошенникам порностайта все накопления

«Дорогое кино»: стоматолог из Башкирии отдал мошенникам порностайта все накопления

09:49, 13 янв 2025

Стоматолог из Башкирии лишился 122 тысяч рублей после регистрации на порносайте и угроз мошенников.

Житель Октябрьского решил разнообразить новогодние праздники просмотром фильмов для взрослых. Затея обернулась потерей всех накоплений — 122 тысяч рублей ушли в карманы мошенников.

Для доступа к контенту врач указал свой телефон и реквизиты банковской карты. После небольшого платежа доступ так и не открылся, зато аферисты получили бонус — в соцсетях мужчина использовал тот же номер телефона.

Вскоре раздался звонок от «администратора». По его словам, неправильная регистрация обрушила работу крупной порностудии. Для убедительности мошенник зачитал данные матери стоматолога, найденные в соцсетях.

Испугавшись мнимого разрушения «мирового порнобизнеса», врач опустошил свои счета. Мошенники требовали ещё — настаивали на оформлении кредитов. От финансовой ямы медика спасла мать, вовремя остановив сына.

Ранее житель Уфы стал жертвой мошенничества, потеряв 120 тысяч рублей при попытке приобрести билеты на концерт через интернет-площадку для своей новой знакомой.

Пенсионерка из Нефтекамска едва не сожгла банкомат по просьбе мошенников

Читайте также:

Пенсионерка из Нефтекамска едва не сожгла банкомат по просьбе мошенников
Автор: Семен Подгорный
Теги: Октябрьский мошенники
Читайте также

Мошенники обманули сотрудницу администрации в Башкирии на 990 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули сотрудницу администрации в Башкирии на 990 тысяч рублей
Желание весело провести время для жителя Башкирии обернулось потерей денег
Происшествия в Башкирии
Желание весело провести время для жителя Башкирии обернулось потерей денег
Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей
Житель Уфы лишился крупной суммы при покупке билетов на концерт
Происшествия в Башкирии
Житель Уфы лишился крупной суммы при покупке билетов на концерт


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok