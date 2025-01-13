«Дорогое кино»: стоматолог из Башкирии отдал мошенникам порностайта все накопления

09:49, 13 янв 2025

Стоматолог из Башкирии лишился 122 тысяч рублей после регистрации на порносайте и угроз мошенников.

Житель Октябрьского решил разнообразить новогодние праздники просмотром фильмов для взрослых. Затея обернулась потерей всех накоплений — 122 тысяч рублей ушли в карманы мошенников.

Для доступа к контенту врач указал свой телефон и реквизиты банковской карты. После небольшого платежа доступ так и не открылся, зато аферисты получили бонус — в соцсетях мужчина использовал тот же номер телефона.

Вскоре раздался звонок от «администратора». По его словам, неправильная регистрация обрушила работу крупной порностудии. Для убедительности мошенник зачитал данные матери стоматолога, найденные в соцсетях.

Испугавшись мнимого разрушения «мирового порнобизнеса», врач опустошил свои счета. Мошенники требовали ещё — настаивали на оформлении кредитов. От финансовой ямы медика спасла мать, вовремя остановив сына.

Ранее житель Уфы стал жертвой мошенничества, потеряв 120 тысяч рублей при попытке приобрести билеты на концерт через интернет-площадку для своей новой знакомой.

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Автор: Семен Подгорный