В Уфе молодой водитель получил травму головы после столкновения с такси

11:08, 13 янв 2025

В Уфе при столкновении Belgee X50 и Renault Logan пострадал 22-летний водитель, получивший травму головы. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила столичная Госавтоинспекция.

33-летний водитель такси на Belgee X50 двигался по местному проезду в районе улицы Лесотехникума. На пути следования в сторону улицы Шафиева произошло столкновение с Renault Logan.

За рулём "Логана" находился 22-летний водитель. В результате происшествия молодой человек получил травму головы. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, после оказания которой его отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Уфы проводят административное расследование.

Ранее в Уфе трагически оборвалась жизнь 18-летнего танцора Егора К., который совсем недавно победил онкологию. Его автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево на трассе у села Охлебинино. Парень, посвятивший 12 лет хореографическому искусству и только летом 2023 года поборовший рак, погиб на месте. Другие пассажиры получили лишь легкие травмы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе