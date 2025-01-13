В Башкирии погиб 19-летний парень на прицепленной к авто «ватрушке»

12:14, 13 янв 2025

19-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП в Башкирии, прицепив тюбинг с пассажиром к Mitsubishi Lancer. В республиканской Госавтоинспекции в понедельник, 13 января, рассказали подробности происшествия.

Инцидент произошел 11 января на дороге между населенными пунктами Каран и Ташкичу в Альшеевском районе.

19-летний местный житель решил покатать своего ровесника на тюбинге, прицепленном к Mitsubishi Lancer. Водитель не имел прав на управление транспортным средством, что усугубило ситуацию.

Роковой момент наступил во время маневра автомобиля — тюбинг с пассажиром врезался в припаркованную "Ладу Приору". Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался от полученных травм.

Госавтоинспекция Башкирии возбудила уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Водителю теперь грозит серьезное наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Караидели полицейский сбил 13-летнего подростка во время уборки снега и скрылся с места происшествия. Ребёнок госпитализирован с переломом бедра в одну из уфимских больниц. Сотрудника МВД, который, по словам местных жителей, находился в состоянии алкогольного опьянения, уже пообещали уволить из органов после проведения служебной проверки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ