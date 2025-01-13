За рулём был лучший друг: 19-летний хоккеист погиб при катании на тюбинге, прикрепленном за машиной

20:29, 13 янв 2025

19-летний хоккеист погиб после катания на тюбинге, привязанном к машине друга в Альшеевском районе Башкирии. Трагедия произошла вечером 11 января. По информации KP.RU, за рулём находился лучший друг погибшего, у которого не было водительских прав.

Реваль и Дамир (имя изменено) решили устроить экстремальные покатушки на зимних каникулах в селе Шафраново. Тюбинг прицепили к Mitsubishi Lancer. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, "ватрушку" занесло, и Реваль на полной скорости влетел в свою же припаркованную Lada Priora.

От мощного удара у легковушки разбились фара и бампер. Парня с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где он скончался. Против 19-летнего Дамира возбудили уголовное дело.

Погибший учился на втором курсе Стерлитамакского колледжа на правоохранителя. С трёх лет занимался хоккеем, стал трёхкратным чемпионом Башкортостана и призёром России. Мечтал служить в полиции.

13 января Реваля похоронили. На прощание пришёл и Дамир — по словам очевидцев, парень был сам не свой и не мог поверить в случившееся.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети