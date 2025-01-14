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В Бирском районе Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель Лады Ларгус

В Бирском районе Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель Лады Ларгус

11:00, 14 янв 2025

Смертельная авария произошла утром 14 января на трассе Уфа-Бирск-Янаул в Бирском районе Башкирии. По информации регионального МЧС, в результате лобового столкновения Renault Logan и LADA Largus погиб один человек.

В районе деревни Романовка не разминулись две легковушки — в лобовое ДТП попали Рено и Лада. Удар был такой силы, что водителя отечественного автомобиля зажало искорёженным металлом.

Спасатели МЧС оперативно прибыли на место ЧП. С помощью гидравлических ножниц они освободили пострадавшего, но спасти его не удалось — от полученных травм мужчина скончался на месте.

В Renault Logan травмы получили все — и водитель, и два пассажира. Им потребовалась помощь медиков. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя детали произошедшего.

Ранее в Стерлитамаке пьяный водитель Toyota устроил смертельное ДТП на трассе, протаранив Mercedes, который после удара вылетел на встречную полосу под колёса Nissan X-Trail. Виновника аварии уже задержали — за рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Бирском районе Башкирии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить горящие баню и дом

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия аварии
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