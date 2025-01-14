Сын забил до смерти 71-летнюю мать в Башкирии

11:43, 14 янв 2025

В Учалинском районе Башкирии сын жестоко расправился с собственной матерью. О завершении расследования и передаче дела в суд сообщили в пресс-службах республиканской прокуратуры и регионального управления СК РФ.

43-летний мужчина набросился на беззащитную 71-летнюю женщину с неистовой яростью - следователи насчитали 47 ударов различными предметами. Бил по голове, телу, рукам и ногам, а потом задушил.

Преступление произошло в сентябре 2023 года, но обвиняемый до сих пор отрицает свою причастность. Теперь его судьбу решит Верховный суд Башкирии - дело передано на рассмотрение с обвинением в особо жестоком убийстве беспомощного человека.

Ранее в Ишимбае задержали двух братьев, организовавших в гараже производство запрещенных веществ и хранившие нелегальное оружие. Один из них оказался причастен к убийству очевидца их деятельности в лесопарковой зоне.

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Автор: Семен Подгорный