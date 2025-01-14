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В Бижбулякском районе Башкирии подросток получил тяжелую травму головы после запуска фейерверка

В Бижбулякском районе Башкирии подросток получил тяжелую травму головы после запуска фейерверка

21:23, 14 янв 2025

В ночь на 14 января в Бижбулякском районе Башкирии произошел несчастный случай с использованием пиротехники. По информации Telegram-канала "Mash Batash" и данным регионального Минздрава, 17-летний подросток получил серьезную травму головы от залпа фейерверка.

Несчастный случай произошел во время празднования старого Нового года в местном сельском клубе. Компания подростков решила запустить фейерверк. Пиротехнический снаряд попал прямо в голову одному из ребят. После удара пострадавший мгновенно потерял сознание.

Медики Бижбулякской центральной районной больницы диагностировали у подростка тяжелые травмы. Учитывая серьезность состояния, врачи приняли решение об экстренной транспортировке пациента в Уфу. Для перевозки была задействована санитарная авиация.

Ранее трёхлетний уфимец застрял в детской лопатке — пришлось вызывать спасателей, которые за три минуты освободили ногу малыша с помощью слесарных инструментов. Медицинская помощь ребёнку не понадобилась — маленький экспериментатор не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бижбулякский район происшествия несчастный случай
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